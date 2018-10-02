Bingöl polisi öğrencileri bilgilendirdi

Bingöl'de Terörle Mücadele ekipleri, kente gelen öğrencileri bilgilendirdi.

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince ‘El Ele Güvenli Geleceğe' isimli proje kapsamında, kente gelen üniversitesi öğrencilerini bilgilendirme standı açtı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, “Öğrenci velileri ve aileleri tarafından bizlere emanet edilen, geleceğe ilk adımını atan ülkemizin ve geleceğimizin teminatı olan gençlere yardımcı olmak, polis olarak her zaman yanlarında olduğumuzun mesajını vermek, terör örgütlerinin faaliyetleri ve eleman kazanma yöntemleri konularında bilgilendirmelerde bulunmak ve terör örgütlerinin en büyük kaynak olarak gördükleri üniversite gençliği ile aralarında kurabilecekleri bağın koparılıp hayat yolunda önemli bir adım atan öğrencilerin bu yolda emin ve güvenilir adımlarla yürümesini sağlamak amacıyla ‘El Ele Güvenli Geleceğe' isimli bilgilendirme ve danışma stant projesi gerçekleştirilmiştir. İlimize gelen öğrenciler ve beraberindeki aileler, kurulan stantlarımızda sıcak bir şekilde karşılanmış, sorun, istek ve ihtiyaçları dinlenmiş, tarafımızca Bingöl'ün genel yapısı hakkında ve barınabileceği yerler hususlarında bilgilendirilmiştir. Ayrıca , suç ve terör örgütleri tarafından yürütülen propagandaların etkisiz kılınması için faaliyet gerçekleştirilmiştir” denildi.