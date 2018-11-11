Bingöl polisinden '10 numara yağ' operasyonu

Bingöl'de bir iş yerine düzenlenen operasyonda 5 ton 800 kilogram '10 numara yağ' ele geçirilirken, suçüstü yakalanan 2 şahsa ise adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,halk arasında '10 Numara Yağ' olarak bilinen akaryakıtın merkez sanayi sitesinde kullanıldığı bilgisini aldı.

Yapılan çalışmalarının ardından polis belirlenen adrese operasyon düzenledi., Operasyonda N.Ç.'ye ait araca işletme sahibi R.O, özel hazırlanmış düzenek ile akaryakıt deposuna yağ ikmali yapıldığı sırada suçüstü yakalandı.

İş yerinde piyasa değeri yaklaşık 30 bin TL olan 5 ton 800 kilogram kaçak madeni yağ ele geçirildi.

Araç sahibi N.Ç. ve iş yeri sahibi R.O. gözaltına alınarak adli işlem yapıldı.