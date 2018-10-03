Bingöl protokolü sağlıklı yaşam için yürüdü

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş etkinlikleri kapsamında 'Her Gün 10 Bin Adım' temalı yürüyüş etkinliği düzenlendi. Valilik önünde toplanan kalabalık, ellerindeki dövizlerle Dörtyol, PTT Kavşağı ve Yenişehir Devlet Hastanesi caddesinden yürüyerek, tekrar valilik binası önüne geldi.Etkinliğe Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Sporun insanı disipline ettiğini belirten Vali Ali Mantı, "Vatandaşlarımızda ciddi bir farkındalık oluştu. Spor insanı disipline eder, insanı zamana uymaya sağlar. Spor insanı sağlıklı bir şekilde hayatı idame ettirmesini sağlar. Ben 30-40 yıldır sürekli spor yapan biri olarak bunu gerek çalışma hayatımda, gerek özel hayatımda sporun çok büyük faydalarını gördüm. Halkımız inşallah farkındalıkla gerek sporuna gerek sağlığına dikkat edecek. Bu kısacık farkındalık amacıyla yapılan bir aktivite. İnşallah bundan sonra da aktivitelerimiz devam edecek” dedi.

Bingöl'de farkındalık etkinliklerinin geliştiğini belirten Belediye Başkanı Yücel Barakazi ise, “Bingöl'de daha önceden böyle bir şey yoktu yada biz katılmadık ama ilk defa bu farkındalığın geliştiğini görüyorum. Çarşı merkezinden yürümemiz çok garipsendi belki. Vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz bunlar ne yapıyor diye mutlaka merak etmişlerdir. Yazıları okusalar bile dikkat çekici ve güzel. İnşallah bundan sonra bu konuda farklılıklar daha fazla artar. Bingöl daha sağlıklı bir insan kitlesine kavuşur” ifadelerini kullandı.

İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu ise tansiyon, diyabet gibi hastalıkların önüne geçilmesi için sporun önemini aktardı.