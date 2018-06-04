"Bingöl terörle, HDP ile anılmayı hak etmiyor"

Ziya Sözen, geçmişten bu yana hep sağ ve muhafazakar siyasi partilerden yana tercihini kullanan Bingöl halkının son iki dönemdir HDP’li birer milletvekilinden yana tercih yaptığını, HDP’li vatandaşların tercihini bu yönde kullanmasına saygı göstermekle beraber, HDP’nin Bingöl’e yakışmadığını ve Bingöl’ün de terörle ve HDP ile anılmayı haketmediğini düşündüğünü kaydetti. Sözen, "Çünkü HDP terörle arasına asla mesafe koymamış, adeta PKK’nın arka bahçesi konumunda olmuştur. Bingöl halkı muhafazakardır, Bingöl halkı dinine bağlıdır, Bingöl halkı örf, adet, gelenek ve göreneklerine bağlı bir halktır. Bingöl halkı cesurdur, Bingöl halkı misafirperverdir. Bütün bu özellikleri ile PKK’nın dine bakışı, yaşantısı, gelenek, görenekleri Bingöl halkı ile uyuşmamakta, bağdaşmamaktadır. PKK dinsiz, ateist, Marksist ve Leninist düşünceye sahip bir örgüttür. Yaşantıları dinimizle, İslamiyetle, ahlak kuralları ile bağdaşmamaktadır. HDP’de, PKK’yı bu şekliyle kabul etmiş, onlara ayak uydurmuştur. Daha önceki seçimlerde huzur gelsin, barış gelsin, kardeşlik gelsin diye oyunu temiz duygularla HDP’ye vermiş Bingöllü seçmenlerimize HDP’ye oy vermeleri asla yakışmaz. HDP ve HDP milletvekilleri bu özellikleri ile Kürt kökenli, Zaza kökenli bölge halkına hiç bir şey vermemişler, bundan sonra da vermeyeceklerdir. HDP’liler bölgede terör estiren, bölge halkına hayatı zehir eden, bölge halkının çocuklarının ölmesine sebep olan PKK’lılara çanak tutarak onların bu eylemlerine ortak olmuşlardır. Değerli Bingöl halkı; iki dönem iyi duygularla oy verdiğiniz HDP sizin için ne yaptı, güzel ilimiz için ne yaptı? HDP’nin, HDP’li vekillerin ilimize yaptığı bir tane hizmet var mı? İlimizde huzursuzluk çıkarmak, dağdaki teröristlere destek vermek dışında ne yaptılar? Ne amaçla oyunuzu HDP’ye verirseniz verin o oylar heba olmaktadır. HDP’ye verdiğiniz her oy PKK’ya ve marjinal guruplara verilmiş bir destektir. HDP vatandaşın partisi, hizmet partisi, Türkiye partisi olma yolunda kendisine verilen şansı elinin tersiyle itti ve terörle arasına mesafe koymayı beceremedi. HDP’nin Kürtler gibi, Zazalar gibi bir sorunu yoktur, olmamıştır. HDP bu haliyle en büyük zararı bölge halkına, yani Kürtlere ve Zazalara vurmuştur. HDP bu haliyle asla Kürt kökenli, Zaza kökenli vatandaşlarımızın temsilcisi değildir.

Gerek demokratik anlamda, gerek Hizmetler yönünde, gerek haklar ve özgürlükler anlamında bu bölgeye en büyük hizmetleri Ak Parti yapmıştır, Recep Tayyip Erdoğan yapmıştır. Kürtlerin de, Zazaların da bu anlamda en büyük temsilcisi Recep Tayyip Erdoğan’dır. HDP Kürtleri temsil etmek istiyorsa önce terör örgütleriyle, Kandil’le, FETÖ ile arasına mesafe koymalıdır. Geçmişte yaptığı ve halen yapmakta olduğu hatalardan vazgeçmelidir. Bölge halkına yaptığı kötülüklerden, işkencelerden dolayı özür dilemelidir. Bütün bunları bir arada değerlendirdiğimizde HDP ve PKK hep yıkan, yakan, tahrip eden taraf olmuştur. Ak Parti ve Cumhurbaşkanımız hep HDP ve PKK’nın yakıp yıktığı, tahrip ettiği Hizmetleri ihya ve inşa etmiştir. Ak Parti ve Cumhurbaşkanımız daha çok hizmet getirmek için çabalarken, HDP ve PKK hizmetleri engellemek, gelen hizmetleri yakmak, yıkmak için çaba göstermişlerdir. PKK ve siyasi uzantısı HDP, bölge halkına kan ve göz yaşından başka birşey vermemiştir. PKK’da, HDP’de bölge halkının başına gelebilecek en büyük talihsizliktir. Bu sebeplerle hem bölge halkının, hem de Bingöl halkının HDP’ye oy vermek için hiç bir sebebi yoktur. Geçmişte hangi sebeple olursan olsun HDP’ye oy vermiş vatandaşlarımızın bu yanlış yoldan derhal dönmesini bekliyoruz. Bingöl güzel bir şehir, Bingöl her yönüyle özel bir şehir. Gelin bu güzel ve özel şehrimize hep beraber sahip çıkalım. Terör örgütlerinin, marjinal gurupların burada hayat bulmasına, terör örgütleri ile arasına mesafe koymayan siyasi partilerin burada destek bulmasına izin vermeyelim. Bizler Recep Tayyip Erdoğan’a ne kadar çok destek verirsek, elini ne kadar çok güçlendirirsek, o kadar daha çok hizmet almış oluruz" dedi.

Ziya Sözen açıklamasında Bingöllülelere bir çağrıda da bulundu. Sözen, "Değerli Bingöllü hemşehrilerim; Bingöl hepimizin. Gelin hepimiz Bingöl’e sahip çıkalım. Gün birlik günüdür, gün beraberlik günüdür. Gün kardeşlik günüdür. Gün hepimizin Bingöl’de kardeşçe yaşama günüdür. Gün hepimizin Bingölümüze sahip çıkma günüdür. Allah birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi bozmasın. Bozmaya çalışanlara da fırsat vermesin" diye konuştu.