Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2017 14:27

Bingöl Valisi Köşger’den terör operasyonu değerlendirmesi

Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, 11 teröristin öldürüldüğü operasyona ilişkin, “O bölgede tespit edilen iki gruptan birisi olan Akdağ grubunun tamamen imha edildiğini düşünüyoruz” dedi.

Bingöl Valisi Köşger’den terör operasyonu değerlendirmesi

28 Haziran 2017 14:27

Bingöl-Elazığ yoluna tuzaklanmak istenen EYP’nin de imha edildiğini belirten Köşger, teröristlerin lojistik sıkıntı yaşadığını söyledi.


Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, Genç ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik sürdürülen operasyonlara ilişkin İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 11 kişiden oluşan Akdağ grubunun tamamen imha edildiğini söyledi. Son dönemlerde Diyarbakır ile Bingöl’ün Genç ilçesi kırsalında yoğunlaşan bir terör trafiği olduğunu kaydeden Vali Köşger, “Ramazan ayı boyunca o bölgede dört askerimizi şehit verdik. Geçtiğimiz yılda Genç ilçe merkezimize baskın olmuştu ve iki polisimizi şehit vermiştik. O gruplara yönelik kesintisiz bir mücadele yürütülüyor. Bu kapsamda dün güvenlik güçlerimiz çok başarılı bir operasyon gerçekleştirdi. O bölgede tespit ettiğimiz iki grup vardı. Bingöl ve Diyarbakır arasındaki yol ile ilgili sıkıntı oluşturulan iki gruptan olan Akdağ grubunun, dün yapılan operasyonla tamamen imha olduğunu değerlendiriyoruz. Diğer gruplara yönelikte kesintisiz faaliyetlerimiz devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Bingöllü hemşehrilerimiz ve tüm ülkemize güzel haberler vereceğimizi değerlendiriyorum. Terörün ve terörizmin tüm ülkeden sıyrılıp gitmesini temenni ediyoruz” diye konuştu.



"Teröristler lojistik sıkıntı çekiyor"


Terörle mücadelenin nihayete erdirilmesi için güvenlik güçlerince çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü vurgulayan Vali Köşger, şunları söyledi:


“Arkadaşlarımız canlarını dişlerine takarak mücadele yürütüyor. Dağ, taş, tepe demeden, vadi vadi, her bir ağacın altına varıncaya kadar arama tarama faaliyetlerine devam ettiriyorlar. Kış boyunca da iklim koşullarından bağımsız olarak mücadelemiz devam etmişti. Kış boyunca hem o bölgede hem de Bingöl’ün kuzeyinde yüzlerce barınak imha edilmişti. O anlamda da teröristlerin lojistik sıkıntı çektiklerine dair de bizde bilgiler var. İnşallah bu terörizmin ülkemizden ve tüm dünyadan etkisini azalttığı bir yıl olacaktır diye umut ediyoruz. Çalışmalarımız o yönde devam ediyor.”


Ülke genelinde ciddi bir çalışma yürütüldüğünü kaydeden Vali Köşger, “Sadece Bingöl’de değil, Tunceli’de, Diyarbakır’da, Muş’ta çok güzel sonuçlar alındı. Diyarbakır tarafında sıkışan bir takım grupların Bingöl kırsalına doğru hareketlendiklerini biliyoruz. Orası hem sarp dağlık hem de ağaçlık bir bölge. O açıdan bize bir takım zorluklar çıkarıyor ancak dediğim gibi hem sayısal üstünlük, hem teknik üstünlük, hem de psikolojik üstünlük güvenlik güçlerimizde” dedi.



“Elazığ yoluna tuzaklanmak istenen EYP imha edildi”


Bingöl-Elazığ karayolunda tuzaklanmak istenen el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini belirten Vali Köşger, “Dün Bingöl-Elazığ yoluna yönelik eylem olduğu yönelik güvenlik güçlerimize bilgi ulaştı. Güvenlik güçlerimiz, teröristlerin yapmaya başladıkları EYP’yi yerleştiremeden imha etti. Oradaki grubun da bertaraf edilmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİNGÖL HABERLERİ
BİNGÖL HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
BİNGÖL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 4 ŞEVVÂL 1438
  • 28 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:37
  • Güneş :04:48
  • Öğle :12:32
  • İkindi :16:28
  • Akşam :19:55
  • Yatsı :21:48
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!