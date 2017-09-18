Bingöl’de 2017-2018 Eğitim Öğretim yılının açılış töreni Merkez Atatürk İlköğretim Okulu’nda gerçekleşti.

Yeni çağda herşeyin insan ve insan aklına odaklandığına değinen İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, “Bu çağda, eğitimin sistemini yaratıcı zekaya dönük edindiği bilgilerden yenileri üretebilecek nesilleri yetiştirecek şekilde oluşturan milletlerin çağın güçlü ülkeleri olarak öne çıktılarını görüyoruz. Dolayısıyla çağdaş bir toplum olarak güvenli, sağlıklı ve müreffeh yaşayabilmek için donanımlı iyi yetişmiş insan gücü, her alanda bunu sağlayan kaliteli bir eğitimle mümkündür. Bu nedenle çağın gerisinde kalmayan, çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmayı hedefleyen, sürekli büyüyen ve kalkınan bir Türkiye için, ülkemizi dünyanın en büyük ekonomilerinden biri yapmak adına, devlet ve millet olarak tüm imkanlarımızı seferber etmekteyiz. Her geçen gün eğitimde büyük yenilikler ve ilerlemeler kaydedilmektedir. Eğitimde yapılan yatırım insana yapılan yatırımdır” diye konuştu.

Bingöl’de okullaşma oranının Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu vurgulayan Vali Ali Mantı, “Sınıflarımızın durumu gayet iyi durumda. Bu imkanları bize sağlayan devletimize, milletimize ve hükümetimize şükranlarımızı borçluyuz. İnşallah ülkemiz dünya’da o kadim yerini alacaktır” ifadelerine yer verdi.

Ülke gelirinin geçmiş yıllarda eğitimden çok teröre harcandığını kaydeden Vali Mantı, “Bugün ülkemizin, bir Türkiye Cumhuriyeti’nin bütçesi terör belasına, alçak, adi destekçilerine ve onların ortaya çıkardığı terör belasına bir Türkiye bütçesi harcadık. Bundan sonrada yeni bir Türkiye harcamak istemiyoruz. Hep birlikte bir olmamız lazım. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, iri olmamız lazım, diri olmamız lazım. Bunun içinde eğitimde kaliteyi bulmamız lazım” şeklinde konuştu.

Törene Vali Ali Mantı’nın yanı sıra, 49’uncu Tugay Komutanı Ersin Altay, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, Emniyet Müdürü Metin Akay, kurum amirleri ve öğrenci velileri katıldı. Tören, çocuklardan oluşan folklor ekibinin halayı ile son buldu.