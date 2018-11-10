Bingöl'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80. yılı nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de resmi tören düzenlendi.

Bingöl Valiliği önündeki Atatürk anıtında düzenlenen törene Vali Kadir Ekinci, 49'uncu Tugay Komutan vekili Bakım Yarbay Ahmet Kabakçı, Belediye Başkanı Vekili Halim Sugü, protokol üyeleri, daire müdürleri, gaziler, emniyet ve askeri personel katıldı.

Törende, Vali Ekinci ve 49'uncu Tugay Komutan Vekili Kabakçı ve Belediye Başkan Vekili Sugü, anıta çelenk koydu. Çelenklerin konulmasının ardından sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Öte yandan saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla yaşlı bir kadının yol ortasında beklemesi ise dikkatlerden kaçmazken, seyir halindeki araçlar ise sirenler çaldığında 2 dakika boyunca yol ortasında bekledi.