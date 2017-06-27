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27 Haziran 2017 18:16

Bingöl’de 10 terörist etkisiz hale getirildi

Bingöl’ün Genç ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik devam eden operasyonda, 10 terörist etkisiz hale getirildi.

Bingöl’de 10 terörist etkisiz hale getirildi

27 Haziran 2017 18:16


Bingöl Valisi Yavuz Selim Köşger, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Genç ilçesine bağlı Kapalı kırsalında devam eden operasyonda İnsansız Hava Araçlarıyla (İHA) bir grup terörist tespit edildiğini belirtti.


Alınan görüntünün ardından bölgenin Skorsky helikopterlerle operasyon yapıldığını belirten Vali Köşger, “Bingöl’ün Genç ilçesinde sürdürülen operasyon kapsamında güvenlik güçlerimiz tarafından bugün bir grup terörist tespit edildi. Havadan alınan görüntünün ardından Skorsky tipi helikopterlerle, 10 terörist etkisiz hale getirildi" dedi.


Vali Köşger, bölgede operasyonların aralıksız sürdüğünü kaydetti.




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