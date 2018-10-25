İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl'de 11 kilo esrar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklandı

Bingöl polisinin uyuşturucu ticaretine yönelik yaptığı çalışmalarda 11 kilo esrar ele geçirildi, 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinin çalışması ile ilgili Bingöl Valiliği bilgi verdi.


Açıklamada;" 12 ve 24 Ekim 2018 tarihleri arasında uyuşturucu madde ticaretini ve naklini yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 10 kilo 388 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi. Olaylarla ilgili güvenlik korucusu İ.Y. ve diğer şüpheliler A.Ö., S.Ö., M.A., M.B., Ş.T., A.T., serbest bakılırken; Ö.İ., F.K. ve N.M.A çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi” denildi.


Açıklamada ayrıca, “uyuşturucu madde kullanan şahıslara yönelik yapılan sokak çalışmalarında ise 672 gram uyuşturucu esrar maddesi ile 8 adet uyuşturucu ecstacy hap ele geçirilerek 10 şüpheli şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlemler yapılmıştır. Uyuşturucu Madde Tacirlerine karşı mücadele Bingöl halkımızın da desteği ile artarak, kararlılıkla devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.