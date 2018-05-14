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14 Mayıs 2018 17:32

Bingöl’de ‘12 Adımda 12 Dev Öğrenci’ Projesi

Bingöl’de ‘12 Adımda 12 Dev Öğrenci’ Projesi kapsamında öğrencilere ödülleri verildi.

Bingöl’de ‘12 Adımda 12 Dev Öğrenci’ Projesi

14 Mayıs 2018 17:32


İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi tarafından akademik başarıyı artırmak ve başarılı öğrencileri ödüllendirmek amacıyla “12 Adımda 12 Dev Öğrenci” projesinin ikincisi tamamlandı. Proje kapsamında başarılı olan 12 öğrenci için Belediye Kültür Merkezinde ödül töreni düzenlendi.


Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin;" Müdürlüğümüzün geçen yıl başlattığı projenin ikinci yılını da başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Bu başarıyı taçlandırdığımız ödül töreni için sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu ve kıvancını yaşıyoruz. Müdürlüğümüz tarafından bu proje, akademik başarıyı artırmak, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetleri canlandırmak ve bu alanlarda başarılı olan öğrencileri ödüllendirmek amacıyla hazırlandı. Proje kapsamında 12 farklı alanda etkinlikler ve farklı yarışmalar yapıldı. Bu yarışmalar neticesinde 12 şampiyon öğrenci belirlendi"dedi.


Konuşmanın ardından proje ile ilgili olarak yapılan çalışmaları içeren sinevizyon gösterildi. Daha sonra Vali Mantı ve protokol üyeleri birinci olan 12 öğrenciye ödüllerini verdi.


Törene Vali Mantı’nın yanı sıra Belediye Başkanı Yücel Barakazi, İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, kurum müdürleri, öğretmenler öğrenciler ve veliler katıldı.




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