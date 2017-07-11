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11 Temmuz 2017 18:57

Bingöl’de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tarafından yapılan darbe girişiminde şehit olanlar için Bingöl’de mevlit okutuldu.

Bingöl’de 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

11 Temmuz 2017 18:57


Bingöl Müftülüğünce 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ikindi namazına müteakip merkez Ulucamii’de düzenlenen mevlit programına, Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Emniyet Müdürü Metin Akay, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan mevlit programında, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşenler için dua edildi.


Program sonrası açıklama yapan Vali Mantı, 15 Temmuz anma etkinlikleri çerçevesinde bir hafta boyunca çeşitli etkinliklerin düzenleneceğini aktardı.


Ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü korumak için her zaman olduğu gibi bugünden sonra da kararlı bir şekilde gerek Bingöl’de gerekse ülkemizin tamamında halk olarak gereği yapılacak diyen Vali Mantı," Ülkemizin birliği muhafaza edilecek. Herhangi bir şekilde 15 Temmuz gibi hain darbeler yada başka türlü bölücü veya yıkıcı terör odaklarına hiçbir şekilde fırsat verilmeyecektir. Milletimizde bu güç vardır. Allah, milletimizin birliğini ve beraberliğini daim eylesin” şeklinde konuştu.


Mevlidin peygamberlerden bu yana tüm şehitler adına okutulduğunu belirten Belediye Başkanı Barakazi ise, " 15 Temmuz hain darbe girişimi malumunuz geçen yıl oldu. Bu hafta onun yıl dönümü. 15 Temmuz şehitleri için mevlit okuttuk. Onların ruhlarına hediye ettik, inşallah Allah kavuşturur” dedi.




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