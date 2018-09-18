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Bingöl'de 158 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Bingöl’de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 50 kilo 580 gramı toz olmak üzere 158 kilo 574 gram esrar ve 130 adet Hint keneviri ele geçirildi.

Bingöl'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 50 kilo 580 gramı toz olmak üzere 158 kilo 574 gram esrar ve 130 adet Hint keneviri ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, uyuşturucu ile mücadele kapsamında istihbarat çalışması yaptı. Ekiplerin çalışmasında Genç ilçesi kırsalında belirli noktalar tespit edilerek iki farklı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 50 kilo 580 gram toz, 108 kilo 94 gram ise kubar esrar ve 130 kök Hint keneviri ele geçirildi.


Toplamda 158 kilo 574 gram esrarın ele geçirildiği operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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