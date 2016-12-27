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27 Aralık 2016 18:46

Bingöl’de 16 kilo esrar ele geçirildi

Bingöl’de 16 kilo esrar ele geçirildi

27 Aralık 2016 18:46

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı’nca bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri 50 bin TL olan 16 kilogram esrar ele geçirildi.
Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Genç Köprüsü mevkiinde icra edilen yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında, bir otomobilin bagaj bölümünde yapılan aramada piyasa değeri 50 bin TL olan 16 kilogram esrar ele geçirildiği belirtildi.
Cumhuriyet savcısının talimatıyla ele geçirilen esrar maddesine el konulduğu belirtilen açıklamada, “Olay şüphelisi bir şahıs adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınmıştır” denildi.



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