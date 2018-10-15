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Bingöl'de 168 kilo toz ve kubar esrar ele geçirildi

Bingöl’de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 6 kilogramı toz, toplamda 168 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 6 kilogramı toz, toplamda 168 kilogram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Genç ilçesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında ilçe sınırlarında belirlenen bir arazide kurutulmaya bırakılmış 162 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Çalışmasını sürdüren ekipler, ilçede bulunan kontrol noktasında belirlediği araç içinde arama yaptı. Aramada araçta 6 kilogram toz esrar bulundu. Araçta bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.


Toplamda 168 kilo uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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