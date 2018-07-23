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23 Temmuz 2018 17:13

Bingöl’de 170 metruk yapı yıkıldı

BİNGÖL (İHA) – Bingöl’de, madde bağımlılarının mesken tuttuğu 170 metruk yapı yıkıldı.

Bingöl’de 170 metruk yapı yıkıldı

23 Temmuz 2018 17:13


Bingöl Valiliği koordinesinde Belediye ve İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında risk teşkil eden ve madde bağımlılarının meskeni haline gelen metruk yapılar, güvenlik güçlerinin kontrolünde yıkıldı.


Belediye tarafından yapılan açıklamada, “Bahse konu mahallede metruk yapıyı mesken olarak kullanan kişiler, çevredeki insanlar için tehdit oluşturuyordu. Yıkım için resmi işlemler tamamlandıktan sonra çevrede güvenlik önlemi alınarak yıkım gerçekleştirilmiştir. Metruk yapı yıkılarak madde kullanımının önü alınmıştır. Çalışmalar kapsamında şimdiye kadar 74’ü işgal, 103’ü metruk yapı olmak üzere 177 yapı yıkıldı. İlimizde madde kullanımını önlemek ve gençleri bu bataklıktan kurtarmak için çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerce tespit edilen yapılar gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra yıkılıyor. Madde kullanımını önleme noktasında vatandaşlarımıza büyük görevler düşüyor. Özellikle metruk yapılarda uyuşturucu kullanımı gören vatandaşlarımız belediye ve emniyet müdürlüğüne müracaatta bulunsun. 155 polis imdat hattını arayarak da durumu bildirebilirsiniz” denildi.




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