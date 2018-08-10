Bingöl’de 187 kişilik hac kafilesi dualarla uğurlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı organizasyonuyla bu yıl kutsal topraklara gitme şansı elde eden toplamda 324 hacı adayından 187 kişilik ilk kafile, merkez Hacılar cami önünden uğurlandı. Uğurlama törenine Belediye Başkanı Yücel Barakazi, İl Müftüsü Muharrem Genç, hacı adaylarının yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bingöl’den hacca gidecek olan ilk kafileyi uğurladıklarını belirten Müftü Genç, "İnşallah haclarını huzurlu bir şekilde infa ederek, memleketlerine dönmeleri nasip olur. Bizim bu sene Bingöl’den 324 hacımıza kura isabet etti. Bunun 187 kişilik kafilesi diyanet işleri başkanlığımız ile gidiyor. Diğer hacı adayları ise çeşitli şirketler ile gidecek” dedi.

İlk kez hacca gitmenin heyecanını yaşayan Haydar Abay, “İlk kez haça gitmek nasip olacak. Güzel bir duygu. Her Müslümanın bu duyguyu yaşamasını isterim. Güzel ve kutsal topraklara gidiyoruz. İnşallah Allah hepimizi affeder”diye konuştu.

Hacca giden Birgül Toprak ise “İlk kez haça gidiyorum. Çok heyecanlıyım ve rabbim herkese nasip etsin inşallah"ifadelerini kullandı.