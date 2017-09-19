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19 Eylül 2017 12:00

Bingöl’de 19 Eylül Gaziler Günü

Bingöl’de 19 Eylül Gaziler Günü, düzenlenen resmi törenle kutlandı.

Bingöl’de 19 Eylül Gaziler Günü

19 Eylül 2017 12:00


Valilik önünde 19 Eylül Gaziler Günü töreni, Atatürk Anıtı’na çelenkler sunulması ile başladı. Tören, şehit ve gaziler için saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 19 Eylül Gaziler Günü mesajının okunmasıyla devam etti.


Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İç Güvenlik Gaziler Derneği Başkanı Ziya Yener, gazilerin ve şehitlerin vatanı korumada her türlü güçlüğe göğüs gerdiklerini belirtti.


Törenin ardından Vali Ali Mantı ve beraberindeki protokol heyeti, Bingöl Şehit Aileleri Gaziler ve İnsan Hakları Derneğini (BİŞHAK’ı) ziyaret ederek, şehit aileleri ile gazi ve gazi yakınlarıyla bir süre sohbet etti.


Gaziler günü münasebetiyle gazileri ve derneği ziyaret ettiklerini belirten Vali Ali Mantı, "Çeşitli ziyaretlerimiz var. Şehit ve Gazi ailelerimizle yemek programımız var. Tüm gazilerimize Allah’tan şifa diliyorum. Aileleri ile beraber nice mutlu, huzurlu günle diliyorum. Allah milletimizi her türlü dahili ve harici beladan korusun. Birlik ve beraberliğimize göz diken her kim varsa Allah kahretsin, perişan etsin. Biz bir ve beraber olduğumuz müddetçe, dirliğimizi, kardeşliğimizi koruduğumuz müddetçe hiç kimsenin bu ülkeyi, bu milleti bölmesine gücü yetmeyecektir. Birliğimiz, dirliğimiz ve gücümüz artarak devam edecektir”dedi.


Törene Vali Ali Mantı’nın yanı sıra, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, 49’ncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, Bingöl Şehit Aileleri, BİŞHAK Başkanı Naim Tan, Bingöl Muharip ve İç Güvenlik Gaziler Derneği Başkanı Ziya Yener, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.




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