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19 Mayıs 2018 15:08

Bingöl’de 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Bingöl’de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Bingöl’de 19 Mayıs Coşkuyla Kutlandı

19 Mayıs 2018 15:08


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında kutlama programı düzenlendi. Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başlayan program, Karşıyaka Kız Meslek Lisesi’nde devam etti. Etkinlikler kapsamında Tekvando, step, aerobik gösterisi yapıldı. Halk oyunlarının da oynandığı etkinlikler kapsamında, öğrencilerde şiir okudu.


Günün önemine binaen konuşma yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Erdal Arıkan, “19 Mayıs, sadece Türk milli kurtuluş hareketinin başlangıcı değil, yeni Türk devletinin de çağdaş değerlerle milletler ailesi içerisinde yerini almasının adıdır. Geçmişini, tarihini, kültürünü bilen özüne ve geçmişine sahip ve bunu da gençlere aktarabilen toplumlar ilelebet yaşama hakkına sahiptirler. 19 Mayıs 1919’da bağımsızlık ateşi yakan Atatürk, göstermiş olduğu mücadelesiyle kurtuluş savaşını ona inanan milleti ile birlikte sürdürmüş, kazanılan bu zaferin devam etmesi ve vatanımızın kalkınması için gençlere olan güveni sebebi ile de bugünü gençlerimize armağan etmiştir”dedi.


Program şiir, kompozisyon, voleybol, masa tenisi ve futbol da dereceye girenlere protokol tarafından ödülleri verilmesiyle sona erdi.


Kutlamalara, Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, 49. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.




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