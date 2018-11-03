Bingöl'de 2 bin 443 fidan dikildi

Bingöl'deki 2 bin 443 öğrenci, fidan dikimi yaptı.

Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ile Orman İşletme Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde Bingöl'de etkinlik yapıldı.Kentteki KYK yurtlarında kalan 2 bin 443 öğrenci ‘KYK Orman' projesi kapsamında 2 bin 443 fidan dikimi yaptı.Öğrenciler, eğitim gördükleri kentte dikili bir fidanları olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Fidan dikimi etkinliğinde konuşan KYK İl Müdürü Yunus Budak ise, “İlimize yeni gelen ve yurtlarımızda barınan öğrencilerimizle sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunmaya devam edeceğiz.Her yıl yaptığımız fidan dikimini bundan sonrada ilimize yeni gelecek olan öğrencilerle beraber yapacağız.Bunun yanı sıra çeşitli etkinliklerle öğrencilerimize aile ortamını sunmaya devam edeceğiz” dedi.