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28 Ağustos 2018 16:11

Bingöl’de 2. Uluslararası Kısa Film Festivali toplantısı

Bingöl’de bu yıl ikincisi düzenlenecek olan Uluslararası Kısa Film Festivalinin hazırlık toplantısı yapıldı.

Bingöl’de 2. Uluslararası Kısa Film Festivali toplantısı

28 Ağustos 2018 16:11


Bingöl’de ilki geçtiğimiz yıl yapılan, Uluslararası Kısa Film Festivalinin ikincisi için start verildi. Vali Ali Mantı başkanlığında yapılan hazırlık toplantısına Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Çapak, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kasım Barman ve yapımcı adına proje koordinatörleri Elçin Çelik ile Baran Mayda katıldı.


Sinemanın sanatın en önemli dallarından biri olduğunu belirten Vali Mantı, “Sanatın önemli dallarından biri olan sinema günümüzde geniş kitlelerce yoğun ilgi görüyor. Kendi kültürel zenginliklerimizi ve güncel sosyal ilişkilerimizi daha etkin kılmak, geniş çevrelere ulaştırmak adına sinema dilini ve film festivalini bir imkan olarak görüyoruz. İnşallah bu imkanı geçen yıl olduğu gibi bu yılda Bingölümüzün tarihi ve kültürel hafızasına ve değerli hemşehrilerimizin istifadesine sunacağız”dedi.


Türkiye’den ve dünyadan yönetmenlerin Kurmaca, Belgesel, Animasyon ve Deneysel kategorilerindeki kısa filmlerini izleyiciyle buluşturmayı amaçlayan festivalde, özel seçkilerin de yer alacağı belirtildi.




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