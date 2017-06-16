Bingöl’de 259 girişimci adayı belge aldı

Solhan Belediyesi tarafından kayıtlı istihdam teşviki kapsamında yürütülen 174 bin Euro bütçeli ‘herkes için kayıtlı istihdam’ AB projenin finali yapıldı. Final programında KOSGEB işbirliğiyle düzenlenen kursları başarıyla tamamlayan 259 girişimci adayına sertifikaları verildi. Bir yıllık süreçte birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini belirten Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Yıldız, “ Yaklaşık bir yıldır bu projemizi uygulamaktayız. Başarılı bir proje uyguladığımıza inanıyoruz. Proje kapsamında bir yıl boyunca birçok eğitim ve faaliyet yaptık” dedi.

Türkiye’nin dünya ekonomi klasmanında 17’inci sırada olduğunu ifade eden İlçe Kaymakamı Fatih Okumuş ise, “Ülkemizin sağlam bir ekonomisi var. Fakat makro planda Türkiye ekonomisinde sadece 3 göreceli noksanlık var. Bunu şu şekilde sıralayabiliriz, yeterli sermaye birikim düzeyi, yeterli milli teknolojisi son olarak girişimcilik kültürü. Ben Türkiye ekonomisin her ne kadar mikro temelleri sağlam olsa da, her ne kadar önümüzdeki yıllarda ilk 10’a girecekse de 30 yıllık finans ekonomisiyle iç içe de olsa bu üç eksik çok dikkate değer eksikliklerdir. 259 kişi girişimcilik belgesi alıyor demek ki, Türkiye’de girişimcilik ile ilgili bir şeyler yapılıyor. Girişimcilik konusunda noksan olduğumuzu devlette tescilliyor. Biz, cesaretli risk alabilen, yenilikçi, dünya piyasalarına açık zihniyetli liberal, iş adamı seviyesine ulaşabilirsek, girişimciler oluşturabilirsek inşallah yeterli teknolojik birikimi de bu vesile ile sağlamış olacağız. Yeterli sermaye birikimini de sağlamış olacağız”diye konuştu.

KOSGEB İl Müdürü Naci Özdemir ise, 2017 yılında 940 kişiye, şimdiye kadar toplamda 4 bin girişimci adayına belge verildiğini kaydetti.

2017 yılı içinde 111 girişimciye toplamda 1 Milyon 400 lire destek verildiğini de aktaran Özdemir;" Bingöl geneli baktığımızda ise 247 girişimciye toplamda 6 Milyon 200 bin TL destek verildi. Bütün girişimcilik desteklerine baktığımız da ise 390 işletmemiz destek aldı bunlara verilen destek tutarı ise 10 Milyon 500 Bin TL’dir. Esnafa verilen 50 bin TL’lik krediyi 750 firmamız kullandı. Toplamda da kullanılan kredi tutarı 18 Milyon TL’dir”diye bilgi verdi.

Program, SGK Bingöl İl Müdürü Muzaffer Çakar’ın kayıt dışı istihdamın zararlarını anlatmasıyla sona erdi.