Bingöl’de 28 Şubat darbesi kınandı

Bingöl Üniversitesi öğrenci kulüpleri, üniversite önünde basın açıklaması düzenleyerek, 28 Şubat darbesini 21. yıldönümünde kınadı.

Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne Türkiye’nin tarihinin darbeler tarihi olduğunu belirten öğrencilerden Ertan Yeşilırmak, Türkiye’de her 10 yıl bir darbe olduğunu anımsattı.

28 Şubat darbesinin Türkiye tarihinde bir kara leke olduğunu vurgulayan Yeşilırmak; “28 Şubat darbesi Türkiye tarihinin kara bir lekesidir. Bu darbe döneminde yüz binlerce mütedeyyin insan büyük zulümlere uğramıştır. 28 Şubat’ta, bacılarımızın başörtülerine el uzatıldı. Üniversite ve okul kapılarında bacılarımız tesettürlü olduklarından dolayı içeriye alınmadılar. İslami kimliğinden dolayı hemen hemen Türkiye’nin bütün illerinde, İslami faaliyet ve çalışma yürüten ve İslami bir yaşam isteyen tüm insanlara yönelik bir cadı avı başlatıldı. Binlerce, on binlerce insan gözaltına alındı, çok ağır işkencelerden geçirildi ve zindanlara atıldı”dedi.

Darbenin üzerinden 21 yıl geçtiğini ancak yaraların kapanmadığını belirten Yeşilırmak, “Üzerinden 21 yıl geçmiş olmasına rağmen yaraları kapanmamış olan 28 Şubat Darbesi, brifingli siyasi yargı kararlarıyla cezaevlerinde tutulan 600’e yakın Müslüman siyasi mahpusu ve bunların ailelerini mağdur etmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı

Açıklamanın arından öğrenci grubu dağıldı.