Bingöl’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları , çelenk sunma töreni ile başladı.
Bingöl'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları , çelenk sunma töreni ile başladı.
Bingöl Valiliği önünde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni yapıldı. Törene Vali Ali Mantı, 49'uncu Tugay Komutanı Topçu Albay Mustafa Enis Koç, Belediye Başkanı Yücel Barakazi'nin Atatürk büstüne çelenk sunmasıyla başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajının okunmasının ardından bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören sona erdi.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, yarın Vali Ali Mantı'nın kabul ziyaretlerinin ardından Şehir Stadyumu'nda düzenlenecek olan çeşitli etkinlikler ile devam edeceği belirtildi.