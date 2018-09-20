Bingöl'de 3 bin kişiye aşure ikramı

Bingöl Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Genç Caddesindeki Dörtyol Saat Kulesi önünde aşure etkinliği düzenledi. Etkinlikle 3 bin kişiye aşure ikram edildi. Vali Ali Mantı ve Belediye Başkanı Yücel Barakazi'de vatandaşlara aşure ikram etti.

Etkinlikle ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Yücel Barakazi, “Bugün aşure günü. Aşure günü nedeniyle oruçlu olan pek çok vatandaşımız var. Belediye olarak 3 bin kişilik aşure dağıtıyoruz. Oruçlu olanlar kaplarını doldurup evlerine götürüyor, diğerleri de burada yiyor. Bizim bunu yapmamızın sebebi, Hazreti Hüseyin'i ve onun dostlarını anmak. Malum, yezidin o zalim komutanları tarafından Muharrem'in 10'uncu gününde hunharca katledilip, şehit oldular. Şehitlerimize de böyle anmış oluyoruz. Bizde, geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda aşure dağıtma geleneğimizi devam ettiriyoruz. Bundan sonra da inşallah devam edeceğiz”dedi.