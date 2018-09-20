İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bingöl'de 3 bin kişiye aşure ikramı

Bingöl Belediyesi tarafından 3 bin kişiye aşure ikram edildi.


Bingöl Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla Genç Caddesindeki Dörtyol Saat Kulesi önünde aşure etkinliği düzenledi. Etkinlikle 3 bin kişiye aşure ikram edildi. Vali Ali Mantı ve Belediye Başkanı Yücel Barakazi'de vatandaşlara aşure ikram etti.


Etkinlikle ilgili bilgi veren Belediye Başkanı Yücel Barakazi, “Bugün aşure günü. Aşure günü nedeniyle oruçlu olan pek çok vatandaşımız var. Belediye olarak 3 bin kişilik aşure dağıtıyoruz. Oruçlu olanlar kaplarını doldurup evlerine götürüyor, diğerleri de burada yiyor. Bizim bunu yapmamızın sebebi, Hazreti Hüseyin'i ve onun dostlarını anmak. Malum, yezidin o zalim komutanları tarafından Muharrem'in 10'uncu gününde hunharca katledilip, şehit oldular. Şehitlerimize de böyle anmış oluyoruz. Bizde, geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda aşure dağıtma geleneğimizi devam ettiriyoruz. Bundan sonra da inşallah devam edeceğiz”dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.