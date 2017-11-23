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23 Kasım 2017 11:55

Bingöl’de 3 yılda 900 yapıya ruhsat verildi

Bingöl Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, son üç yılda 900 inşaata yapı ruhsatı verdi.

Bingöl’de 3 yılda 900 yapıya ruhsat verildi

23 Kasım 2017 11:55


Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 2015, 2016 ve 2017 dönemlerinde 900 inşaata yapı ruhsatı verildiği belirtildi.


Belirlenen dönemlerde 521 yapı kullanım izin belgesi verildiği aktarılan açıklamada, “Hizmet ve faaliyetlerini kanun, plan, yönetmelik, tüzük, meclis ve encümen kararlarına uygun bir şekilde yürüten İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, inşaat yapmak için belediyeye müracaat eden vatandaşlara hızlı bir şekilde yardımcı oluyor. Bu kapsamda 2015 yılında 347, 2016 yılında 339, 2017 yılında ise 214 inşaata yapı ruhsatı verildi. Belirlenen dönemlerde 454 yapıya tadilat ruhsatı, 89 yapıya ilave kat ruhsatı, 66 yapıya isim değişikliği ruhsatı, 521 yapıya yapı kullanma izin belgesi, 9 yapıya kısmi yapı kullanma izin belgesi, 5 yapı da yenileme ruhsatı verildi” denildi.


Yapı ruhsatı verilen inşaatların, görevli personellerce düzenli olarak denetlendiği belirtilen açıklamada;"İl sınırları içinde her türlü inşat faaliyetlerini yapı denetim ve ruhsat şefliği teknik personeli, belirli periyotlarda denetimlerini sürdürüyor. Tüm işlemler, imar yasası, yapı denetim yasası ve yasa kapsamında hazırlanan ‘yapı denetim uygulama usul ve esasları’ yönetmeliği gereği yürütülüyor. Kanun ve imara aykırı yapıldığı tespit edilen yapılara, ilgili kanun çerçevesinde cezai işlem ve idari yaptırır kararı uygulanıyor”ifadelerine yer verildi.




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