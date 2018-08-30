Bingöl’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. Yıldönümü

Bingöl Valisi Ali Mantı, birinci derecedeki temsili kişilerin bayrama gelmesi gerektiğini, aksi takdirde mazeretsiz bir şekilde gelmeyen insanların yerine gelen ikinci derecedeki kişileri kabul etmeyeceklerini söyleyerek tepkisini gösterdi.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıl dönümü nedeniyle Bingöl’de Hükumet Konağı önünde tören düzenlendi.Törene Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi,49.Komando Tugay Komutanı Albay Mustafa Enis Koç, bazı kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri, şehit ve gazi yakınlarıyla vatandaşlar katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okunmasının ardından Atatürk Anıtına Valilik, 49. Komando Tugay Komutanlığı ve Bingöl Belediyesi tarafından çelenk sunuldu. Ardından İstiklal Marşı okunup, saygı duruşunda bulunuldu.

Vali’den törene gelmeyen idarecilere sert uyarı

Vali Ali Mantı, törenin ardından programa katılmadığı bilinen idari temsilcilere sitem dolu bir açıklama yaptı.

"Birinci derecedeki temsili kişiler bayramlara geleceklerdir" diyen Vali Mantı, "Aksi takdirde mazeretsiz bir şekilde birince derece gelmeyen insanların yerine gelen ikinci derecedeki insanları kabul etmeyeceğiz. Milli ve dini bayramlarda hassasiyetlerimizi en üst noktada göstermemiz lazım. Çünkü bu ülkemizin, milli birliğin sembolüdür. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.