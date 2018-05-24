Bingöl’de 33 şehit için mevlit okutuldu

Bingöl-Elazığ karayolunun Bilaloğlu köyü mevkiinde 24 Mayıs 1993’te terör örgütü PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen 33 er için, Bingöl Şehit Aileleri Gazileri ve İnsan Hakları Derneği (BİŞHAK) tarafından mevlit okutuldu. Merkez Ulucami’de okutulan Mevlid-i Şerif’te tüm şehitler için dua edildi.

Şehit edilen 33 eri unutmadıklarını ve her yıl mevlit okuttuklarını belirten BİŞHAK Başkanı Naim Tan, "1993 yılında hainler tarafından 33 askerimiz şehit oldu. Biz, yıllardır 33 şehit gibi birçok şehidin acısını hala yaşıyoruz. Şehitlerimiz, bu vatan topraklarını canlarından vazgeçtiler. Bize de yakışan onları hiçbir zaman unutmamak ve duasız bırakmamak” dedi.

Mevlit programına, Vali Ali Mantı, 49’uncu Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, Belediye Başkan Vekili Halim Sugü, BİŞHAK Başkanı Naim Tan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.