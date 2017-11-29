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29 Kasım 2017 16:54

Bingöl’de 39 afet konutu hak sahiplerine teslim edildi

Bingöl’ün Solhan ilçesine bağlı Arakonak beldesinde 2015 yılında yaşanan sel felaketinde hasar gören 39 ev, yeniden yapılıp hak sahiplerine teslim edildi.

Bingöl’de 39 afet konutu hak sahiplerine teslim edildi

29 Kasım 2017 16:54


Bingöl İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Solhan ilçesine bağlı Arakonak beldesinde yaşanan sel felaketinin ardından yaptığı hasar tespit çalışmaları sonrası 39 evin kullanılmaz halde olduğunu tespit etti. Yapılan incelemelerin ardından yapımına başlanan 39 afet konutunun tamamlanıp sahibine teslim edildi.


Tamamlanan konutlarla ilgili bilgi veren AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Boğatekin, ortalama bir konutunun maliyetinin 45 Bin TL olduğunu kaydetti.


Altyapı çalışmalarına harcanan bütçenin 2 Milyon TL olduğunu vurgulayan Boğatekin, “Beldemizde 2015 yılında yaşanan sel felaketinde can kaybımız olmamıştı ancak 39 ev kullanılmaz hale gelmişti. Bizde kısa süre içinde AFAD olarak incelemelerimizi tamamladık ve konutların yapımına başladık. Yaptığımız konutların toplam maliyeti yaklaşık 1 milyon 755 bin TL oldu. Konutlarımız ve altyapı çalışmalarımız tamamlandı hak sahiplerine teslim edildi” dedi.




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