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03 Aralık 2017 17:24

Bingöl’de 3’ü tuzaklanmış 6 adet patlayıcı ele geçirildi

Bingöl’de terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, 3’ü arazide tuzaklanmış 6 adet patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bingöl’de 3’ü tuzaklanmış 6 adet patlayıcı ele geçirildi

03 Aralık 2017 17:24


Bingöl Valiliği, Genç ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne kış üslenmesini engellemek ve teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla operasyon yapıldığını bildirdi. Valilik, operasyonda 2 adet arazide tuzaklanmış vaziyette uzaktan komutalı EYP düzeneği, 1 adet arazide tuzaklanmış vaziyette basma düzenekli tüplü EYP, 3 adet 25’er kilogramlık amonyum nitrat karışımlı patlayıcı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildiğini aktardı. Açıklamada ayrıca, güvenlik güçlerinin bölge halkının da desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, kent genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelesini kararlılıkla sürdüreceği kaydedildi.




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