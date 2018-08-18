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18 Ağustos 2018 13:40

Bingöl’de 4 gündür süren yangın kontrol altına alındı

Bingöl’de 4 gündür aralıksız süren orman yangını, ekiplerin koordineli çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Bingöl’de 4 gündür süren yangın kontrol altına alındı

18 Ağustos 2018 13:40


Edinilen bilgilere göre, Bingöl’ün Genç ilçesi Çamlıyurt köyü, Suvaran köyü, Dedebağ köyü ve Güzeldere köyü bölgelerinde 4 gün önce bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İlk olarak yöre halkının müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılan yangın, kuru otların fazla olması sebebiyle büyümeye başladı. Yangının büyümesi üzerine olay yerine sevk edilen Orman İşletme İl Müdürlüğü ekipleri, 17 kişilik ekip ve 9 araçla yangını kontrol altına almaya başladı.


İlçe Jandarma Komutanlığı, Orman İşletme İl Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve belediyelerden gelen ekiplerle birlikte 4 gündür süren yangın kontrol altına alındı.




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