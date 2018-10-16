Bingöl'de 5 ayrı uyuşturucu operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu madde tacirlerine yönelik belirli tarihlerde 5 ayrı operasyon düzenledi. Düzenlenen 5 farklı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aralamalarda toplam 10 kilo 664 gram kubar, 5 kilo 40 gram reçine ve 1 kilo 179 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve mahkeme karşısına çıkartılan şüphelilerden 3'ü tutuklanırken 18'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ayrıca polisin yaptığı sokak çalışmalarında ise 30 şahsa uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldığı ve bu şahıslardan toplamda 390 gram ot esrar , 19 adet ecstasy ve 1,07 gram eroin ele geçirildiği öğrenildi.