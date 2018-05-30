Bingöl’de 5 bin kişilik iftar

Bingöl Valiliği, Belediyesi ve Laleli Sanayici İşadamları Derneği (LASİAD) tarafından, Dünya Yetimler Günü nedeniyle, merkez Genç Caddesi kapatılarak yaklaşık 5 bin kişilik iftar verildi. Programa Bingöl Valisi Ali Mantı, Ağrı Valisi Musa Işın, Belediye Başkan Vekili Halim Sugü, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, LASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, kurum amirleri, vatandaşlar ve yetimler katıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yetimlerin İslam dininde ayrı bir yeri olduğunu söyledi. Yılmaz, “Ramazan’ın 15’nci günü. Merhabadan çıkıp elvedaya girdiğimiz bugünde, böyle güzel bir iftar yemeğinde bizi bir araya getirdiği Allah’a şükür ediyoruz. Bugün yetimler günü. Biz, yetim olan bir peygamberin ümmetiyiz. Bizim dinimizde yetimin ayrı bir yeri vardır, ayrı bir hukuku vardır. Yetimler, hepimizin evlatlarıdır, çocuklarıdır. Bize yakışan onları en iyi şekilde sahiplenmektir” dedi.

“Yaşlılık aylığını 500 TL’ye çıkarıyoruz”

Ekonominin nimetlerini tüm topluma yaydıklarının altını çizen Yılmaz, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, son 15 yılda yaptığımız hizmetlerde, özellikle yetimlerimiz, dul bayanlara, yardıma muhtaç, sıkıntı içinde olan vatandaşlarımıza, elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. Bir taraftan ekonomimizi büyütmeye çalışırken, diğer taraftan ekonominin nimetlerini tüm topluma yaymaya gayret ettik. Biz buna, sosyal adalet, sosyal devlet diyoruz. Geçmişte bu kağıt üzerindeydi. Sloganlarla söylenen bir hadiseydi ama son 16 yılda sosyal devlet bir gerçeğe dönüştü. Son dönemde de emeklimize bayramlar öncesi biner TL olmak üzere ikramiye getirdik. Yine 65 yaş üzeri olan sigortası olmayan yaşlı vatandaşlarımız için, yaşlılık aylığını 500 TL’ye çıkarıyoruz. Biz geldiğimizde bu sadece 25 TL’ydi ve şuan 20 kat artmış durumda” dedi.

Düzenlenen programda, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından Vali Ali Mantı’ya ve LASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca tarafından ise Belediye Başkan Vekili Halim Sugü’ye hediye takdim edildi.