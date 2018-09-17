Bingöl'de 57 bin 840 öğrenci ders başı yaptı

Bingöl'de yeni eğitim öğretim yılında 3 bin 600 öğretmen ile 57 bin 840 öğrenci 360 okulda ders başı yaptı.

Ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de de 2018-2019 Eğitim Öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Yeni eğitim öğretim yılı ile ilgili Yeni Mahalle Vali Güner Orbay Ortaokulunda ilköğretim haftası töreni düzenlendi.Törene Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, İl Emniyet Müdürü Metin Akay, kurum amirleri,öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Şiirlerin okunup, halayların çekildiği törende konuşan Vali Mantı, “Bizim ülkemizin yegane biricik kaynağı insanımızdır. Özellikle de öğrencilerimizdir. Geleceğin Türkiye'sini inşa edecek, geleceğin Türkiye'sini daha ileri yıllara taşıyacak öğrencilerimizdir. Onun için birliğimizi, beraberliğimizi bozmadan, sevgi, saygı ve kardeşliğimizi bozmadan hep birlikte beraber olarak farklı düşüncelere farklı yaradılış ve fıtratlara saygılı olarak, bir ve beraber olarak enerjimizi bölmeden bu millete, bu ülkeye, bu devlete faydalı olmamız lazım. Öncelikle iyi bir nesil yetiştirdiğimiz zaman ailelerimize, ilimize, ülkemize en sonunda da insanlığa faydalı oluruz. İnsanların hayırlısı insanlara faydalı olandır. İnşallah bu necip millet, bu güzel millet, bu muazzez millet geçmişte olduğu gibi gelecekte de dünya milletleri içerisinde adaletiyle, misafirperverliğiyle güzellikleriyle, iyiliğiyle, ilmiyle, irfanıyla bu topluma hizmet eden dünyaya hizmet eden bu millet inanıyoruz ümit ediyoruz ki, geleceğe de hizmet edecektir”dedi.

Kent genelinde 360 okulda 57 bin 840 öğrenci ile birlikte 3 bin 600 öğretmenin ders başı yaptığı aktarıldı.