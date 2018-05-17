Diğer
Kategoriler
17 Mayıs 2018 15:34

Bingöl’de 59 kilo toz esrar ele geçirildi

Bingöl’de polisin düzenlediği operasyonda 59 kilo 100 gram toz esrar ele geçirilirken, yakalanan şüphelilerden 3’ü tutuklandı.

Bingöl’de 59 kilo toz esrar ele geçirildi

17 Mayıs 2018 15:34


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu madde tacirlerine yönelik çalışma yaptı. Polisin çalışmasında Diyarbakır’ın Lice ilçesi kırsalından uyuşturucu madde temin edip batı illerine sevk etmek amacıyla uyuşturucu madde getiren şüphelilerin depoladıkları yeri tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen polis 4 şüpheli gözaltına alırken, adreste narkotik köpeği "Kiraz" ile arama yaptı. Aramada 59 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi.


Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ifadesi alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 3’ü tutuklandı, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Operasyon kapsamında 1 şüphelinin arandığı bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİNGÖL HABERLERİ
BİNGÖL HAVA DURUMU
27
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    27°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç