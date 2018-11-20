Bingöl'de 6 odalı sığınak ile patlayıcılar ele geçirildi

Bingöl'de jandarma timlerinin düzenlediği iki farklı operasyonda 6 odalı sığınak ile 2 adet C-4 ile 1 kilogram patlayıcı ve patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda tüp ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Bingöl Valiliği, merkez ve Genç ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından bölücü terör örgütü PKK'ye yönelik operasyon düzenlendiğini bildirdi.

Valili açıklamasında, "İcra edilen operasyonda 6 odalı sığınak,19 Adet EYP düzeneği için hazırlanmış pil bloğu,10 adet dolu büyük tüp,1 adet dolu küçük tüp,3 adet akü,485 adet çeşitli pil,6 adet güneş Paneli,6 edet 15x20 ebatlarında branda, 8 adet Kablolu çip ucunda 2 parça C-4 patlayıcı,3 Adet Hazırlanmış EYP düzeneği,1 adet bidon içerisinde patlayıcı olduğu değerlendirilen 1 kilogram madde, 1 adet elektrikli fünye,1 adet 12'li havai fişek,24 adet EYP düzeneği için sarılı pil bloğu kablosu,3 parça fitil (5 cm),750 metre EYP düzeneği için kablo,59 adet EYP yapımında kullanılmak üzere koli bandı ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirilmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, il genelinde bölücü terör örgütü ile mücadelenin sürdüğü kaydedildi.