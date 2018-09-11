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Bingöl'de 6,5 kilo esrar ele geçirildi

Bingöl’de 6 kilo 515 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl'de 6 kilo 515 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlarla ilgili çalışma yaptı.Çalışmasında polis, Genç ilçesi Çamlık bölgesinde operasyon yaptı. Operasyonda şüpheliler V.S. ve A.B. gözaltına alındı. Yapılan aramada 6 kilo 515 gram esrar ele geçirildi.


Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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