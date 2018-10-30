Bingöl'de 74 yabancı uyruklu yakalandı, 60 kişiye 170 bin lira ceza kesildi

Bingöl'de jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 74 yabancı uyruklu şahıs yakalanırken, 60 kişiye ise 170 bin 821 lira idari para cezası kesildiği belirtildi.

Türkiye genelinde olduğu gibi Bingöl'de de İl Jandarma Komutanlığı tarafından "Huzur ve Güven Operasyonu' gerçekleştirildi.

Operasyonla ilgili valilik tarafından yapılan açıklamada, “İl Jandarma Komutanlığınca 27 Ekim 2018 tarihinde icra edilen Huzur ve Güven Operasyonu kapsamında 7 bin 217 şahıs sorgulanmış, çeşitli suçlardan aranan 46 kişi yakalanmış, 60 kişiye 170 bin 821 TL idari para cezası kesilmiştir. 2 bin 819 araç sorgulanmış, 79 araca 26 bin 336 TL para cezası kesilmiş, 31 araç trafikten men edilmiştir. Yasadışı yollarla ülkemize giriş yapan yabancı uyruklu 74 yasadışı göçmen (40 Afgan, 34 Pakistan uyruklu) yakalanmış, 4 organizatör hakkında yasal işlem yapılarak 2 araca el konulmuştur. Uygulamada 500 gram esrar maddesi ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir” denildi.