Bingöl'de 8 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Saray Mahallesinde F.B'ye ait iş yerinden 10 bin TL değerinde 2 adet motosiklet , merkez İnönü Mahallesinde ise S.K'ya ait iş yerinden bir miktar para çalındı. Hırsızlık şüphelilerinin tespit edilip yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri çalışma yaptı. Polisin çalışmasında hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüpheliler S.S.B., Y.B. ve Ş.A. tespit edilerek yakalandı. Mahkemeye çıkartılan 3 şüpheli de tutuklandı.

Yine, merkez İnönü Mahallesinde bir kafeteryadan 1 adet dizüstü bilgisayar çalındı. Polisin çalışmasında hırsızlığı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheliler S.S.Ç., H.A. ve E.K. yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan polisin 1 Eylül ile 1 Kasım 2018 tarihleri arasında kent genelinde meydana gelen hırsızlık olaylarında 33 şüpheliyi yakaladığı, bunlardan 8'inin tutuklandığı, 20'sinin Adli Kontrol Kararı ile 5 şahıs Cumhuriyet Başsavcılığından serbest bırakıldığı bildirildi.