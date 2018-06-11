Bingöl’de 8 tesisin temeli atıldı

Merkeze bağlı Ilıcalar Beldesinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından desteklenen 18 Milyon değerinde olan 8 adet tesisinin temel atma töreni gerçekleşti. Törene Vali Ali Mantı, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın son 16 yılda Bingöl’e 4 Milyar TL civarında yatırım yaptığını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz;"Bu proje alanlarında daha çok üretim olsun insanımıza daha çok faydalı olsun diyorum. Bu işlere destek olan herkese teşekkür ediyorum. Orman ve su işleri bizim için çok önemli bir bakanlık. Son 15 yılda Bingöl’e 4 Milyar TL civarında yatırım gerçekleştirdi bakanlığımız. Taşkın korumalardan ağaçlandırmalara, çok sayıda bu projeyi bu bakanlığımız Bingöl’de hayata geçirdi. İlk bakan olduğumuz sırada Gülbahar barajımız yıllar yılı kalmıştı. Yılan hikayesine dönmüş bir konuydu. Bakan olur olmaz Veysel Eroğlu bakanımız ile görüştük, hemen gerekli ödenekleri ayırdık ve şuan orası bitti. Bingöl’de doğru düzgün hiçbir gölet yoktu ama şuan Bingöl’de işletme safhasına aldığımız 5 adet barajımız var” dedi.

Diğer siyasi partileri yatırımlar konusunda eleştiren Yılmaz, “Bütün bu çabaların sonucunda Bingöl’de 50 bin dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimiz yıllık yaklaşık 22 Milyonluk gelir artışı sağladık. 108 dereyi ıslah etti bu süreçte. 1 Milyon 700 fidanı toprakla buluşturduk. Orman köylerimizde yaşayan bin 704 aileye 8 milyona yakın ferdi kredi desteği sağladık. Birçok faaliyeti Bingöl’ümüzde gerçekleştirdik. Ayrıca 10 milyon metreküp içme suyu sağlandı ve birçok sulama arazisine dönük projeler yapıldı. İşte bütün bunlar AK Parti’nin farkı. Bu projeler şahıs projeleri değil, bunlar AK Parti’nin projeleridir. Birileri laf sütüne laf koyuyorlar, biz taş üstüne taş koyuyoruz. Böyle yapmaya da devam edeceğiz inşallah. Geçmişte yaptıklarımız da gelecekte yapacaklarımızın teminatıdır. Başkaları her türlü lafı söylüyorlar, onlara dönüp sormak lazım. ‘Siz bugüne kadar bu memlekete ne yaptınız bundan sonra da ne yapmayı planlıyorsunuz? Getirsinler halkımızın önüne fikirlerini koysunlar. Biz bundan memnun oluruz. Gölge etmesinler yeter ki biz başka bir şey istemiyoruz. Allah’ın izniyle bu yatırımlarımız devam edecek. Köylerimiz çok daha güzel hale getireceğiz” diye konuştu.

Belediye Başkanı Yücel Barakazi ise, “DSİ Bingöl müdürlüğümüz şuana kadar, belediyemiz ile koordinasyon konusunda çok hevesli olduğunu gördük ve şahit olduk. Huzurunuzda kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çapakçur Vadisi projemiz uygulama aşamasında ve yakın zamanda fiziki alt yapısı bitecek. Bittiği zamanda Bingöl Belediyesi olarak kültürel-sosyal alanların düzenlemesi ile ilgili bir çalışma içerisindeyiz. Bu hizmetlerin Bingöl’e getirilmesinde hiçbir zaman emeğini ve desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Daha sonra protokol üyeleri tarafından temel atma töreni gerçekleştirildi. Tören fidan dağıtımı ile sona erdi.