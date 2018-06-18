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18 Haziran 2018 17:25

Bingöl’de 88 ton tıbbi atık bertaraf edildi

Bingöl Belediyesi, 2018 yılının ilk 5 ayında sağlık kuruluşlarından topladığı 88 ton tıbbi attığı bertaraf etti.

Bingöl’de 88 ton tıbbi atık bertaraf edildi

18 Haziran 2018 17:25


Belediye Başkanı Yücel Barakazi yaptığı açıklamada, 2018 yılının ilk 5 ayında merkez ve ilçelerdeki sağlık kuruluşlarından 88 ton tıbbi atık topladıklarını belirtti.


Toplanan atıkların, Binçevbir tarafından yap-işlet-devret modeliyle yapılan tıbbi atık sterilizasyon tesisinde bertaraf edildiğini ifade eden Barakazi, çevre ve insan sağlığına verilecek tehditlerin de ortadan kaldırıldığını kaydetti.


Barakazi, “Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla tıbbi atıkların çevreye ve insan sağlığına vermiş olduğu zararları ortadan kaldırmak için yaptığımız çalışmalar sonucunda 88 ton tıbbi atık toplandı. Bu atıklar tesisimizde düzenli bir şekilde bertaraf edildi. 2017 yılında ise toplamda 155 ton tıbbi atık toplanarak düzenli bir şekilde bertaraf edilmişti. Bingöl Belediyesi olarak insan sağlığı ve doğayı korumak için gerekli tüm çalışmaları titizlikle yürütüyoruz. Diğer taraftan çöp ve güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretmek için çalışmalarımız sürüyor. Bingöl Belediyesi olarak Sıfır Atık Projesi kapsamında çalışmalarımızı özenle sürdürüyoruz. Tıbbi atık sterilizasyon tesisimizde yıl sonuna kadar 150 tondan fazla tıbbi atığı sterilize etmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.




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