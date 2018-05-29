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29 Mayıs 2018 11:14

Bingöl’de 980 gram toz esrar ele geçirildi

Bingöl’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 980 gram toz esrar ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bingöl’de 980 gram toz esrar ele geçirildi

29 Mayıs 2018 11:14


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin istihbarat çalışması sonucu bir yolcu midibüsünde uyuşturucu nakli yapılacağı bilgisi alınarak operasyon düzenlendi. Genç ilçesi sınırlarında düzenlenen operasyonda durdurulan yolcu midibüsünde 980 gram toz esrar ele geçirildi, 4 şüpheli de gözaltına alındı.


Şüpheliler uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan ifadeleri alınmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. Operasyonla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.




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