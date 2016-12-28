Bingöl’de "Artık Dezavantajlı Değiliz" projesi tanıtıldı

Bingöl’de 9 projeyle toplamda 476 kursiyere bir milyon 350 bin lira hibe desteği verildiğini belirten Bingöl Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Yılmaz Çapak, "Artık Dezavantajlı Değiliz" projesiyle çalışma hayatında yer alamayan başarılı kadınları topluma tanıtıp, işverenleri, kadınları iş gücünde istihdam etme konusunda istekli hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bingöl Esnaf ve Sanatlar Odası Başkanlığı tarafından sosyal destekleme projeleri kapsamında düzenlenen, AB ve Türkiye Cumhuriyet tarafından finanse edilen ‘Artık Dezavantajlı Değiliz’ projesinin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, Bingöl Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Ali Bayram, Bingöl Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Yılmaz Çapak, kurum müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Dezavantajlı grupların sosyal güvence yoksunluğu, uzun çalışma saatleri ve ağır iş şartlarından dolayı iş gücüne katılamadığını belirten Bingöl Esnaf ve Sanatkar Odası Başkanı Yılmaz Çapak, "Kadınların iş gücü hayatına katılmalarını arttırmak amacıyla tasarlanacak politikaların etkili, verimli olabilmesi için iş gücüne katılımı engelleyen faktörlerin belirlenmesi ve etkilerinin ölçülmesi gerekmektedir. Bu anlamda gerek uluslararası, gerekse Türkiye verilerinde yapılmış araştırmalarda kadınların iş gücüne katılmalarını belirleyen en büyük etkenin eğitim olduğu sonucuna varılmıştır. Projemiz ile dezavantajlı durumda olan kadınlara ön muhasebe, büro yönetimi ve sekreterlik eğitimleri verilip, vasıflı hale getirilmeleri sağlanarak, iş gücü hayatına katılmaları önündeki engeller az da olsa kaldırılacaktır. Oda olarak, kamu, özel sektör, sivil toplum örgütleriyle ortak çalışma yürüterek, dezavantajlı gruplar için farkındalık oluşturmayı hedefledik. Projeyle, çalışma hayatında yer almayan başarılı kadınları topluma tanıtarak, işverenleri kadınları iş gücünde istihdam etme konusunda istekli hale getirmeyi sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

Bugüne kadar oda tarafından 9 proje yürütüldüğünü de dile getiren Çapak, 476 kursiyere 1 milyon 350 bin liralık hibe desteği verildiğini de kaydetti.

Toplantıda sunum yapan proje Koordinatörü Deniz Beçele, proje amacının dezavantajlı kadınların iş gücü piyasasına girişleri önünde yer alan engellerin kaldırılarak, istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasını sağlamak ve uyumlu bir toplumsal yapıya destek olmak olduğunu ifade etti.

Bingöl’de dezavantajlı kadınların vasıflı hale gelmesi için gerekli eğitimleri vererek işe girişlerini arttırmak olduğunu aktaran Beçele,"Projenin hedef grupları içerisinde yer alan kişiler en az okuma yazma bilen yüzde 40 ile 80 dezavantajlı kadınlardır. Proje kapsamında tam ve yarı zamanlı istihdam edilecekler 12 kişiden oluşmaktadır. Proje kapsamında yürüteceğimiz temel faaliyetlerimiz, tanıtım toplantıları düzenlemek, ön muhasebe, büro yönetimi ve sekreterlik alanında eğitim, staj faaliyetleri düzenlemek, eşleştirme toplantıları yapmak ve dezavantajlı kadınların yasal haklarını aktaran seminerlerini organize etmek" diye konuştu.