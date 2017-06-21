Bingöl’de bacağı kırık leylek tedavi altına alındı

Merkez Çavuşlar köyü sakinlerinden bir kişi, yaralı leyleği bularak Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şubesi ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler yaralı leyleği alarak tedavisi için Belediye Barınağına götürdü. Veteriner hekimin kontrol ettiği leyleğin bacağında parçalı kırıklar olduğu tespit edilerek tedavi altına alındı.

Duyarlı bir vatandaşın haber vermesi üzerine bacağı kırık leyleği ekiplerinin aldığını aktaran Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürü Aslan Maç,"Tedavi edilmek üzere Bingöl Belediyesi hayvan barınağına teslim ettik. Burada görevli veteriner arkadaşlarca muayene edilen leyleğin, bir bacağından ciddi kırıklar tespit edildi"dedi.

Yaralı leyleğin tedavi edildikten sonra doğaya bırakılacağını belirten Maç, bir süre tedavisi devam edecek olan leylek iyileşirse doğaya bırakılacağını,iyileşme olmaz ise Kars’ta bulunan yaban hayvanlarını kurtarma merkezine gönderileceğini kaydetti.