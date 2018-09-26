Bingöl'de balıkçılık için çalışma başlatıldı

Bingöl'deki akarsu ve baraj göllerinde kafes balık yetiştiriciliği için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından, kent genelindeki akarsu ve baraj göllerinde balık yetiştiriciliği için uygun sahaların tespiti sonrasında yetiştiricilik yapan ve ihracat pazarında söz sahibi olan firmaları kentte kazandırmak için ön çalışma yapıldığı belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince, Özlüce barajından ilk numunenin alındığı belirtilen açıklamada, “Yukarı Kalehan Barajı ile Beyhan Barajı Göllerinin kafeslerde balık yetiştiriciliği açısından, kaynak sularının ise yavru üretimi açısından uygunluğunun tespiti için su numune alma çalışmalarına başlanarak ilk numune alım işlemi Özlüce Baraj Gölü sahasında gerçekleştirildi” denildi.

Çalışmaların ardından yatırımcıları Bingöl'e davet edeceklerini söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Burhan Bahadır ise, “Ülkemizde, kırsal alanlarda alternatif olarak yapılan ve milli ekonomimize doğrudan katkı sağlayan su ürünleri yetiştiriciliğinin, ilimiz iç sularında modern tekniklerle yapılması, İlimizin, Avrupa Birliği, Uzakdoğu ve Amerika kıtası ülkelerini kapsayan su ürünleri ihracatı pazarında, söz sahibi olması açısından böyle bir çalışma başlattık. İl müdürlüğümüzce başlatılan çalışma kapsamında baraj göllerimiz başta olmak üzere akarsu ve kaynak sularımızdan İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün lojistik desteğiyle aylık periyodik olarak su numuneleri alınacak olup, yıllık bazda su kalitesi parametreleri yönünden incelemesi yapılacak. Sonuçların olumlu çıkması durumunda yatırımcıları ilimize davet edeceğiz. İlimizde balık yetiştiriciliği noktasında komşu illerle rekabet edebilir düzeye gelmeyi hedefliyoruz” dedi.