Diğer
Kategoriler
19 Haziran 2017 13:31

Bingöl’de bayram öncesi denetim

Bingöl’de Ramazan Bayramı öncesi denetimler yoğunlaştırdı.

Bingöl’de bayram öncesi denetim

19 Haziran 2017 13:31


Bingöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güven içerisinde alışveriş yapmalarını sağlamak amacıyla Ramazan ayında yoğunlaştırdığı denetimleri bayram öncesi de arttırdı. Özellikle şekerleme, et, süt ve unlu mamul üreten iş yerlerini sıkı denetime alan ekipler, vatandaşları da merdiven altın ürünlerden uzak durması konusunda uyardı.


İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Yıldırım, "Ramazan ayında başlayan gıda denetimleri, bayramının yaklaşmasıyla yoğunlaştırıldı. Alışveriş yoğunluğunun başladığı bu günlerde ekiplerimiz gıda denetimlerini titizlikte yürütüyor”dedi.


Bingöl Belediye tarafından yapılan açıklamada ise, zabıta ekiplerinin denetimlerde, özellikle hijyen koşulları, ürünlerin son kullanma tarihi, ruhsat, vergi levhası, çalışanların temizliği, gramaj, kılık kıyafet temizliğine dikkat ettiği bildirildi.


Ekiplerin, gıda üretim yasasına uygun hareket etmeyen iş yerleri ve imalathanelere uyarıda bulunduğu belirtilen açıklamada, hijyenik şartlarına uymayan iş yerlerine müsamaha gösterilmeyeceğinin altı çizildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİNGÖL HABERLERİ
BİNGÖL HAVA DURUMU
29
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    31°C
BİNGÖL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 25 RAMEZÂN 1438
  • 20 Haziran 2017
  • Salı
  • İmsak :02:34
  • Güneş :04:46
  • Öğle :12:31
  • İkindi :16:27
  • Akşam :19:54
  • Yatsı :21:48
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!