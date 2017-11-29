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29 Kasım 2017 13:06

Bingöl’de bin 739 kadına mikrokredi desteği verildi

Bingöl Mikrofinans Şube Müdürü Halit Aktekin, 2009-2017 yılları arasında bin 739 dar gelirli kadına toplamda 2 milyon 440 Bin 327 TL kredi verildiğini söyledi.

Bingöl’de bin 739 kadına mikrokredi desteği verildi

29 Kasım 2017 13:06


Bingöl’de 2009 yılında faaliyete giren Mikrofinans Şube Müdürlüğünün, dar gelirli yoksul kadınlar verilen mikrokredi desteğini sürdürdüğü bildirildi.


Kentteki birçok kadına iş yeri açmak için kredi verildiğini anımsatan Şube Müdürü Halit Aktekin, “ 1 Ocak 2009 yılından bugüne birçok kadınımız bu fırsattan yararlandı. Özellikle iş kurma fırsatı olmayan kadınlara desteğimiz söz konusudur. Kadınlara maksimum 10 bin kredi veriyoruz ancak bunlar durumlara göre değişim gösteriyor. İlk etapta bin lie 10 bin TL’de veriyoruz bu değişim gösteriyor” dedi.


8 yıl içinde dar gelirli kadınlara verilen desteği açıklayan Aktekin, “2009-2017 yılları içinde merkez, Solhan ilçesi ve Genç ilçeleri başta olmak üzere bin 739 kadına iş yeri açması için verdiğimiz kredi tutarı 2 milyon 440 bin 327 TL’dir. Bingöl Mikro kredi şubesi kadın girişimcileri için 2018 yılı için belirlenen 300 dar gelirli bayana dağıtılmak üzere kişi başı bin TL olması kaydıyla 300 bin TL’lik bütçe ihtiyacı belirlendi” diye bilgi verdi.




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