Bingöl’de binlerce kişi Kudüs için yürüdü

ABD’nin Telaviv Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması ve İsrail askerlerinin Filistinlileri katletmesi, Bingöl’de sivil toplum kuruluşları tarafından protesto edildi. Bahçelievler Mahallesi’nde bir araya gelen kalabalık “Kudüs, İsrail ve ABD’ye mezar olacak” yazılı pankart açarak dört yola kadar yürüdü. Yürüyüş boyunca tekbirler getiren grup, sık sık İsrail ve ABD aleyhinde slogan attı. Daha sonra hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Platform adına açıklama yapan İbrahim Dağılma, "Filistinli kardeşlerimiz tam 70 yıl önce 14 Mayıs 1948’te İsrail’in devlet olarak kurulması ve şer güçler tarafından tanınması ile birlikte büyük bir göçe maruz bırakıldılar ve o günden bugüne 14 Mayıs günü en nekbe yani felaket günü olarak bilinmektedir. 30 Mart’tan bu yana Filistin kardeşlerimiz sürekli olarak geriye dönüş yürüyüşleri gerçekleştirmektedirler ve o tarihten bugünümüze kadar sadece bir buçuk aylık sürede 100’den fazla kardeşimiz şehit düştü. Özellikle büyük şeytan ABD büyükelçiliğini Kudüs’e taşımayı en nekbenin yıldönümü olan bir insan ömrüne bedel 70. yıl dönümünde 14 Mayıs’ta elçiliğini Kudüs’e taşıdı. Bu karar tüm Müslüman devletleriyle resmen dalga geçmektir. Dünya Müslümanları bu incitilmenin ve hakaretin altında kalmamalıdır ve kalamaz da" dedi.

Basın açıklamasının ardından edilen dua sonrası kalabalık dağıldı.