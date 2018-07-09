Bingöl’de bir ayda 18 bin yolcu uçtu

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2018 yılı Haziran ayı havalimanı istatistiklerine göre; Haziran ayında Bingöl Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39 artışla 18 bin 837 oldu. 2018 yılı Haziran ayında Bingöl Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28 artışla 153 olurken, yük trafiği ise toplamda yüzde 21 artışla 173 ton olarak gerçekleşti. Bingöl Havalimanı’ndan; bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artışla 112 bin 230 yolcu hizmet aldı. Hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 22 artışla 804’e, yük trafiği ise yüzde 37 artışla 964 tona ulaştı.