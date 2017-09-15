Bingöl’de bir günlük su kesintisi yapılacak

Bingöl Belediyesi Basın yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından yapılan açıklamada, 13 Nisan 2017 tarihinde meydana gelen sel felaketi sonucu çökerek kullanılamaz hale gelen Vali Kurtuluş Şişmantürk Köprüsü’nün yapım çalışmaları kapsamında köprü ayaklarında asılı bulunan içme suyu borularının deplase edileceğini aktarıldı.

Açıklamada, “İlimiz Merkez Bahçelievler Mahallesi’nde yıkılan Vali Kurtuluş Şişmantürk Köprüsü’nün yeniden inşası çalışmalarına başlanmış olup, bu kapsamında köprü ayaklarına bağlı olan içme suyu boruları 17 Eylül 2017 Pazar günü deplase edilecektir. Çalışma yapılacağı tarihte, köprü araç trafiğine kapatılarak, su kesintisi uygulanacaktır. Araç trafiği Kültür Mahallesi üzerinden sağlanacaktır. Vatandaşlarımızın su kesintisinden dolayı mağduriyet yaşamaması için tedbirli olmaları önemle rica olunur” denildi.