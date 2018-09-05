Bingöl’de birinci etap yeniden ihale edildi

Bingöl Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü’nden yapılan açıklamada, "Kültür Mahallesi’nde uygulanan Kentsel Dönüşüm ve Gelişim projesi kapsamında 12 Haziran 2018 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen ve ilgili firmanın güvenlik soruşturmasından geçmediği için iptal edilen birinci etap yapımı yeniden ihale edildi. Projemizin birinci etap ihalesi, Veysel Belgin Gençlik Merkezi Kongre salonunda 9 firmanın katılımıyla açık ihale usulüyle şeffaf bir şekilde tamamlanmıştır. İhaleye iştirak eden ve en uygun tekliflerde bulunan firmalara ilişkin işlemler tamamlandıktan sonra güvenlik soruşturması yapılacak. İşi yüklenen firmanın güvenlik soruşturmasını sağlıklı bir şekilde tamamlamasına müteakip sözleşme imzalanarak işe başlanılacak” denildi.

Proje kapsamında daha önce ihalesi gerçekleştirilen 2’inci ve 3’üncü etabın yapımını üstlenen firmalara yer teslimi yapıldığı belirtilen açıklamada, "Projemizin ikinci ve üçüncü etabını üstlenen firmalar, hazırlıklarını tamamladıktan sonra ilk kazma vurulacak. Ayrıca projemizin 4’üncü ve 5’inci etabına ilişkin ihale süreci de sağlıklı bir şekilde yürütülecektir. Kalan iki etabımızın da ihaleleri önümüzde süreçte tamamlanacaktır. Kültür Mahallesi’nde hayata geçirilecek olan proje, ilimizin gelişimine büyük katkı sağlayacaktır” ifadelerine yer verildi.